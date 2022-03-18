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Общество

Нижегородская больница им. Семашко провела более 100 операций в новом центре абдоминальной хирургии

29 марта 2022 17:24  [19] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская больница им. Семашко провела более 100 операций в новом центре абдоминальной хирургии. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, с августа 2021 года, когда был создан новый центр, Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко провела в нем более 100 операций на поджелудочной железе и печени.

По словам заместителя главного врача больницы Николая Емельянова, центр абдоминальной хирургии создан для совершенствования организации и повышения качества оказания больным с заболеваниями органов брюшной полости хирургической помощи, а также для использования и внедрения в практику работы новых, современных, наиболее информативных методов диагностики и лечения.

Центр диагностики и лечения заболеваний печени и  поджелудочной железы – это совместный проект трех крупнейших клиник региона: ПИМУ, областной клинической больницы имени Н.А.Семашко и областного онкодиспансера. Он был создан на базе 1 и 2 хирургических отделений больницы им. Н.А.Семашко.

Отмечается, что только в больнице им. Семашко проводятся любые операции на поджелудочной железе и печени при доброкачественных и воспалительных заболеваниях. Кроме того, на базе центра выполняются эндоскопические операции с удалением камней из желчных протоков и установка стента на доброкачественных и злокачественных стриктурах; мини-инвазивные вмешательства при механической желтухе и кистах поджелудочной железы без разрезов.

Ранее сообщалось, что нижегородская больница им. Семашко провела 56 операций в новом онкоотделении с начала года.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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