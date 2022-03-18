Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил молодым актерам премию "Нижегородская жемчужина" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил молодым актерам премию "Нижегородская жемчужина". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как отметил Юрий Шалабаев, 2021 год стал для нижегородских деятелей культуры временем масштабной работы и ярких культурных событий.

По словам главы города, в прошлом году в городе прошли 18 тысяч культурных мероприятий, а 3 798 юных нижегородцев стали лауреатами и дипломантами всероссийских и международных творческих конкурсов.

Лауреатами "Нижегородской жемчужины" стали 8 молодых нижегородских артистов.

"Очень ценно, что твою работу отмечают, особенно когда твоя работа – это то, чем ты живешь, то в чем ты пытаешься совершенствоваться, то, что тебя питает и вдохновляет", – призналась солистка Камерного музыкального театра имени Степанова Екатерина Шистерова.

"Мой выпуск – карантинный, мы выпускались по скайпу. Я считаю, мне очень повезло, что я осталась в профессии, что попала в театр в городе, где я бы хотела продолжать жить и работать", – рассказала артистка детского театра "Вера" Мария Каддо.

Кроме того, в ходе мероприятия 48 сотрудников библиотек, домов культуры, музеев, театров и детских школ искусств получили почетные грамоты и благодарственные письма главы Нижнего Новгорода. Пять человек награждены памятным знаком к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода.

Ранее деятели театрального искусства Нижегородской области получили федеральные и региональные награды.

СПРАВКА:

Ежегодная премия города Нижнего Новгорода молодым театральным деятелям "Нижегородская жемчужина" учреждена администрацией города за творческие достижения в области театрального искусства для молодых (до 35 лет) актеров, режиссеров, художников, композиторов, дирижеров, музыкантов, драматургов, работающих в театрах города Нижнего Новгорода. Вручается с 1995 года, только за последние 15 лет лауреатами премии "Нижегородская жемчужина" стали 106 человек.