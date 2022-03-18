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Общество

Награждение деятелей культуры Нижегородской области прошло в Центре культуры "Рекорд"

29 марта 2022 18:33  [48] Общество

Фото: ИА "Время Н"

Награждение деятелей культуры Нижегородской области прошло в Центре культуры "Рекорд". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, благодарственные письма и почетные грамоты были вручены 21 человеку, среди которых руководители творческих коллективов, директора и сотрудники региональных музеев, библиотек, дворцов и домов культуры.

Благодарностью министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры были награждены директор центра культуры "Октябрь" городского округа город Бор Елена Кочурина, ведущий библиотекарь Правдинской городской библиотеки Балахнинского района Татьяна Крюкова, преподаватель Шатковской детской школы искусств Елена Родионова и генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Почетные грамоты губернатора Нижегородской области были вручены преподавателю Лысковской детской музыкальной школы имени А.А.Касьянова Ирине Авдеевой и заведующей отделом обслуживания Центральной библиотеки Лысковской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Маргарите Крупиной.

Благодарности губернатора Нижегородской области были удостоены заместитель директора по учебно-воспитательной работе Балахнинской детской музыкальной школы № 2 Елена Антоновская, заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии управления культуры, туризма и спорта администрации Большеболдинского муниципального района Анастасия Бодякшина и ведущий библиотекарь Пермеевской библиотеки Большеболдинского района Наталья Сысина.

Благодарственные письма правительства Нижегородской области получили коллективы академического симфонического оркестра Нижегородской государственной академической филармонии имени М.Ростроповича (главный дирижер, народный артист Российской Федерации Александр Скульский); Нижегородского русского народного оркестра имени В.А. Кузнецова (директор – заслуженный артист Российской Федерации Валентин Гордеев); Нижегородского губернского оркестра (директор – заслуженный артист Российской Федерации Евгений Петров).

Почетную грамоту министра культуры Нижегородской области получила член Союза художников России Наталья Панкова.

Благодарность министра культуры Нижегородской области за реализацию на территории региона федеральной программы "Пушкинская карта" получили директор Нижегородского академического театра кукол Алла Забегалова, директор по продвижению музея занимательных наук "Кварки" Елизавета Зимнякова, директор Нижегородского Камерного театра оперы и музыкальной комедии имени Владимира Степанова Николай Коровин, директор Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко Галина Муромцева, директор Выксунского дворца культуры имени Лепсе Наталья Осипова, руководитель творческого объединения "Нетеатр" Дмитрий Сухотерин, начальник участка организации зрителей Нижегородского театра комедии Артем Шитов и директор автономной некоммерческой организации культуры «Нескучный Нижний» Александра Шарова.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил молодым актерам премию "Нижегородская жемчужина".

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Теги:
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