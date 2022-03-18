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Общество

Нижегородская епархия направила гуманитарную помощь в ЛНР

30 марта 2022 10:11  [1] Общество

Фото: Нижегородская епархия

Колонна грузовиков с 20 тоннами гуманитарной помощи от Нижегородской епархии в Луганскую народную республику.

Согласно информации, 29 марта митрополит Георгий на площадке возле Александро-Невского кафедрального собора Нижнего Новгорода совершил молебен перед отправкой колонны грузовиков с гуманитарной помощью.

От Нижегородской епархии в составе колонны едут руководитель отдела по делам молодежи иерей Андрей Бандин, православные добровольцы и сотрудники просветительского центра "Логос". Они передадут 20 тонн гуманитарной помощи, собранной на средства неравнодушных нижегородцев. 

С начала марта во всех храмах Русской Православной Церкви проводился кружечный сбор средств на помощь вынужденным переселенцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса. В Нижегородской епархии собранные средства пошли на приобретение продуктов питания: круп, макарон, консервов (в том числе детских), масла, муки, сока, чая и сладостей, а также средств личной гигиены, медицинских принадлежностей, одеял и других вещей, в которых нуждаются люди.

На территории Луганской народной республики, в Луганске, нижегородцы посетят епархиальное управление и передадут гуманитарный груз сотрудникам социального отдела. Благотворительная помощь будет распределена среди нуждающихся. Они также побывают в расположенном в Алчевске православном приюте в честь святителя Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца.

Ранее Нижегородская епархия создала оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса.

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Теги:
гуманитарная помощь Епархия
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