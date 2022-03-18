Педагоги дополнительного образования смогут повысить квалификацию в нижегородских вузах Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Педагоги дополнительного образования смогут повысить квалификацию в нижегородских вузах. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, формирование модульной программы переподготовки учителей и преподавателей обсудили на круглом столе "Разработка паспорта компетенций для профессии будущего". Он состоялся на площадке детского технопарка "Кванториум".

На встрече специалисты нижегородских вузов вошли в рабочую группу, которая займется внедрением мультикомпетентности в систему подготовки педагогов дополнительного образования.

Также на мероприятии обсудили уже существующие разработки на примере курса по робототехнике. Свои инженерные проекты участникам круглого стола показали 11 команд в возрасте 5-16 лет. Все они представляли Нижегородскую область на Национальном чемпионате по робототехнике Robotics Championship - Москва 3.0.

По словам участника круглого стола, директора Института переподготовки специалистов НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергея Сорокина, совместно с "Кванториумом" уже разработан разноуровневый курс по робототехнике, который подходит всем педагогам вне зависимости от того, какими знаниями в данной области они обладают.

К программе также присоединится Мининский университет с точки зрения методологии преподавания, Университет Лобачевского – в плане развития soft skills. Также планируется сотрудничество с Нижегородским институтом развития образования.

В Нижегородской области уже началось внедрение разработанных методик. Сейчас на базе детского технопарка "Кванториум" Нижний Новгород проходит проектно-образовательный интенсив "Новые подходы в подготовке педагогов по робототехнике" для наставников "Точек роста" и учителей технологии региона. В будущем планируется расширение профильных программ по другим направлениям, таким как "Хайтек" и "VR/AR".

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделят 300 млн рублей на развитие образовательно-производственных центров.