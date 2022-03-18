Нижегородской области выделят 300 млн рублей на развитие образовательно-производственных центров Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородской области выделят 300 млн рублей на развитие образовательно-производственных центров. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Согласно информации, Нижегородская область вошла в число победителей грантового конкурса Правительства РФ на право господдержки развития образовательно- производственных центров в рамках проекта Минпросвещения "Профессионалитет".

Глеб Никитин рассказал, что общая сумма выделенных региону грантовых средств составит 300 млн рублей. Также на реализацию проекта будет направлено 12 млн рублей из областного бюджета.

Средства будут направлены на создание образовательно-технических кластеров на базе Выксунского металлургического колледжа, Нижегородского автомеханического техникума и Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Предприятиями-партнерами для них станут Выксунский металлургический завод, Горьковский автомобильный завод и другие организации. Они также будут софинансировать проект.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, в рамках проекта будет сделан акцент на практическую подготовку студентов техникумов и колледжей.

Новые образовательные программы будут предусматривать, в частности, оптимизацию сроков обучения. Продолжительность обучения для рабочих профессий сократится до двух лет, для более технологичных – до трех. В данный момент обучение в среднеспециальных учебных заведениях длится четыре года.

Ранее сообщалось, что центр IT-образования на базе Перевозского строительного колледжа открылся в Нижегородской области.