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Общество

Ремонт дорог в Дзержинске в рамках нацпроекта начнется в апреле

30 марта 2022 18:06  [92] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт дорог в Дзержинске в рамках нацпроекта начнется в апреле. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, 15 апреля начнется капитальный ремонт двух центральных улиц города: Гайдара – на участке от проспекта Циолковского до улицы Терешковой, Чапаева – до площади Макарова, а также проезда Ильяшевича. Общая протяженность подлежащих ремонту участков дорог составляет около 3 км. Завершатся работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в октябре.

Работы по ремонту дорог выполнит подрядная организация ООО "Капдорстрой", ставшая победителем по итогам аукциона. Общая сумма контракта – 124 млн рублей – будет выделена из бюджетов разных уровней.

В рамках работ будет проведена полная замена асфальтового покрытия, установка бортового камня, асфальтировка парковочных карманов, обустройство газона, нанесение разметки, обустройство ограждений в районе пешеходных переходов, а также замена или установка 11 недостающих остановочных комплексов на улице Чапаева.

Кроме того, в Дзержинске в этом году запланировано проведение масштабных проектов по строительству коммуникаций, ямочному ремонту дорог, благоустройству. Для предотвращения значительных автомобильных пробок дорожные работы будут проводиться без полного перекрытия проезжей части и, по возможности, в ночное время.

Ранее сообщалось, что около 50 км дорог будут отремонтированы в 2022 году в Шахунском районе по нацпроекту.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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