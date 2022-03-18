Больница №34 Советского района Нижнего Новгорода оснащена новым оборудованием Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Больница №34 Советского района Нижнего Новгорода оснащена новым оборудованием. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, поставки осуществлялись в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, видеоэндоскопическая система, закупленная в больницу, увеличивает точность диагностики в несколько раз и делает более эффективной терапию.

Как пояснила главный врач больницы №34 Анна Эделева, эндоскопическое оборудование используется для обеспечения визуализации полостей в труднодоступных зонах для диагностики широкого спектра патологических процессов на ранней стадии.

Ранее по программе модернизации первичного звена здравоохранения больница №34 получила новый шкаф для сушки и хранения эндоскопов, который позволяет обеспечить их содержание в асептических условиях до 72 часов..

Ранее сообщалось о завершении ремонта в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода.