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Больница №34 Советского района Нижнего Новгорода оснащена новым оборудованием. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, поставки осуществлялись в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, видеоэндоскопическая система, закупленная в больницу, увеличивает точность диагностики в несколько раз и делает более эффективной терапию.
Как пояснила главный врач больницы №34 Анна Эделева, эндоскопическое оборудование используется для обеспечения визуализации полостей в труднодоступных зонах для диагностики широкого спектра патологических процессов на ранней стадии.
Ранее по программе модернизации первичного звена здравоохранения больница №34 получила новый шкаф для сушки и хранения эндоскопов, который позволяет обеспечить их содержание в асептических условиях до 72 часов..
Ранее сообщалось о завершении ремонта в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода.
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