Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
30 марта 2022 18:55  [64] Шестнадцать пляжей и зон отдыха будет доступно летом для нижегородцев
30 марта 2022 18:17  [99] Больница №34 Советского района Нижнего Новгорода оснащена новым оборудованием
30 марта 2022 18:06  [91] Ремонт дорог в Дзержинске в рамках нацпроекта начнется в апреле
30 марта 2022 17:59  [96] Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе "Студенческий стартап"
30 марта 2022 17:53  [91] Детсад, школу и дом культуры отремонтируют в селе Ямново на Бору
30 марта 2022 17:53  [114] Мастер-план туристической части города будет разработан в Нижнем Новгороде
30 марта 2022 17:36  [107] Яна Лантратова: "Уникальный опыт Нижегородской области по работе с детьми с ОВЗ необходимо тиражировать"
30 марта 2022 17:04  [165] Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" будет открыт в апреле
30 марта 2022 16:47  [145] Депутат Госдумы Яна Лантратова встретилась с эвакуированными в Нижегородскую область жителями Донбасса
30 марта 2022 16:31  [119] "ЕЭС-Гарант" модернизировал уличное освещение в Лукоянове Нижегородской области
Общество

Больница №34 Советского района Нижнего Новгорода оснащена новым оборудованием

30 марта 2022 18:17  [99] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Больница №34 Советского района Нижнего Новгорода оснащена новым оборудованием. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, поставки осуществлялись в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, видеоэндоскопическая система, закупленная в больницу, увеличивает точность диагностики в несколько раз и делает более эффективной терапию.

Как пояснила главный врач больницы №34 Анна Эделева, эндоскопическое оборудование используется для обеспечения визуализации полостей в труднодоступных зонах для диагностики широкого спектра патологических процессов на ранней стадии.

Ранее по программе модернизации первичного звена здравоохранения больница №34 получила новый шкаф для сушки и хранения эндоскопов, который позволяет обеспечить их содержание в асептических условиях до 72 часов..

Ранее сообщалось о завершении ремонта в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph