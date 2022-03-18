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Шестнадцать пляжей и зон отдыха будет доступно летом для нижегородцев. Об этом сообщили в департаменте благоустройства Нижнего Новгорода.
В департаменте напомнили, что в прошлом году функционировали 14 городских пляжей и зон отдыха. В этом году для отдыхающих будут доступны пляжные зоны на оз. Силикатное, благоустроенные в 2021 году в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы".
Также летом 2022 года в рамках муниципальной программы ФКГС будут проведены работы по благоустройству пляжной зоны в Канавинском районе на озере Сортировочное в конце ул. Архангельской.
Пляжи и зоны отдыха, запланированные к открытию в Нижнем Новгороде:
1. Пляж на озере парка культуры и отдыха второй очереди на пр. Молодежный в Автозаводском районе;
2. Пляж на Мещерском озере в Канавинском районе;
3. Пляж на озере Сортировочное в Канавинском районе;
4. Пляж на озере Больничное в Канавинском районе;
5. Пляж на озере Силикатное (пр. Ленина, 19-б) в Ленинском районе;
6. Пляж на озере Силикатное (пр. Ленина, 23) в Ленинском районе;
7. Пляж на озере № 1 Щелоковского хутора в Приокском районе;
8. Пляж на озере № 3 Щелоковского хутора в Советском районе;
9. Пляж на озере Светлоярское (ул. Гаугеля) в Сормовском районе;
10. Пляж на озере Светлоярское (ул. Мокроусова) в Сормовском районе;
11. Пляж на озере Лунское в Сормовском районе;
12. Пляж на озере Пестичное в Сормовском районе;
13. Зона отдыха на р. Ока (ул. Фучика) в Автозаводском района;
14. Зона отдых на р. Ока в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе;
15. Зона отдыха на набережной Гребного канала в Нижегородском районе;
16. Зона отдыха на озере №2 Щелоковского хутора в Советском районе.
Ранее сообщалось, что тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.
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