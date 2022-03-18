Такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля Общество

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До этой даты приложение будет работать в штатном режиме, через него можно будет заказать такси и доставку, арендовать электросамокаты.

В компании подчеркнули, что каршеринг "Ситидрайв" и сервис по аренде электросамокатов Urent продолжат работу в штатном режиме и после 15 апреля.

СПРАВКА:

"Ситимобил" — онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга. Основан в 2007 году, штаб-квартира расположена в Москве. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия VK и Сбербанка.

География "Ситимобил" насчитывает более 80 городов РФ.