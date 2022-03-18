Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2022 13:23  [45] Менее 700 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Нижегородской области
31 марта 2022 13:15  [161] Посевные площади под сельхозкультурами будут увеличены в Нижегородской области в 2022 году
31 марта 2022 12:45  [102] Такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля
31 марта 2022 12:39  [86] Российских призывников не будут отправлять в горячие точки
31 марта 2022 12:33  [89] Предостережения магазинам одежды иностранных торговых марок направлены в Нижнем Новгороде
31 марта 2022 12:18  [112] Почти 36 тысяч кв. м цветников будут приведены в порядок в Нижнем Новгороде
31 марта 2022 11:39  [137] Курьерская служба DHL продолжает работу в Нижегородской области
31 марта 2022 11:18  [491] Куриные яйца с антибиотиками обнаружены в Нижегородской области
31 марта 2022 11:07  [154] Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила магазин Levi's о недопустимости нарушения трудового законодательства
31 марта 2022 10:59  [132] Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14,5% в Нижегородской области
Общество

Такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля

31 марта 2022 12:45  [102] Общество

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До этой даты приложение будет работать в штатном режиме, через него можно будет заказать такси и доставку, арендовать электросамокаты. 

В компании подчеркнули, что каршеринг "Ситидрайв" и сервис по аренде электросамокатов Urent продолжат работу в штатном режиме и после 15 апреля.

СПРАВКА:

"Ситимобил" — онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга. Основан в 2007 году, штаб-квартира расположена в Москве. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия VK и Сбербанка.

География "Ситимобил" насчитывает более 80 городов РФ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Такси
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph