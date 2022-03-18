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Сеть ресторанов KFC продолжает работу в Нижегородской области

31 марта 2022 15:14  [111] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сеть ресторанов KFC продолжает работу в Нижегородской области. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

Согласно информации, международная сеть ресторанов общественного питания KFC ответила на предостережение инспекции труда.

В компании заявили, что в настоящее время сокращения сотрудников или отправка их в неоплачиваемый отпуск не проводятся. Рестораны общественного питания KFC работают в прежнем режиме, а заработная плата выплачивается своевременно, задолженностей по ней нет.

Ранее сообщалось, что курьерская служба DHL продолжает работу в Нижегородской области.

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Теги:
Госинспекция труда
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