Сеть ресторанов KFC продолжает работу в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сеть ресторанов KFC продолжает работу в Нижегородской области. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

Согласно информации, международная сеть ресторанов общественного питания KFC ответила на предостережение инспекции труда.

В компании заявили, что в настоящее время сокращения сотрудников или отправка их в неоплачиваемый отпуск не проводятся. Рестораны общественного питания KFC работают в прежнем режиме, а заработная плата выплачивается своевременно, задолженностей по ней нет.

Ранее сообщалось, что курьерская служба DHL продолжает работу в Нижегородской области.