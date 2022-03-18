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Сеть ресторанов KFC продолжает работу в Нижегородской области. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в регионе.
Согласно информации, международная сеть ресторанов общественного питания KFC ответила на предостережение инспекции труда.
В компании заявили, что в настоящее время сокращения сотрудников или отправка их в неоплачиваемый отпуск не проводятся. Рестораны общественного питания KFC работают в прежнем режиме, а заработная плата выплачивается своевременно, задолженностей по ней нет.
Ранее сообщалось, что курьерская служба DHL продолжает работу в Нижегородской области.
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