Курьерская служба DHL продолжает работу в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Курьерская служба DHL продолжает работу в Нижегородской области. Об этом сообщает Госинспекция труда в регионе.

Согласно информации, компания экспресс-доставки грузов и курьерских услуг DHL ответила Госинспекции труда в Нижегородской области на выданное предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

DHL это международная компания, входящая в состав Группы компаний Deutsche Post DHL. Штаб-квартира компании расположена в Бонне (Германия).

В компании заявили, что продолжают выполнять свои обязательства по доставке грузов на территории России в полном объеме, ограничения касаются только доставки импортных грузов. Численность сотрудников не изменилась, а зарплата выплачивается в установленные сроки, задолженность по ней отсутствует.



Однако, компания не исключает возможности наступления критической необходимости по изменениям в структуре занятости с организационными и технологическими условиями труда в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что завод Сoca-Cola в Нижнем Новгороде продолжит работу в прежнем режиме.