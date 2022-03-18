Здание правительства региона
Фото:
Расходы бюджета Нижегородской области на 2022 год увеличены более чем на 5 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании регионального Заксобрания 31 марта.
Так, на лекарственное обеспечение региональных льготников из областного бюджета направлено 500 млн рублей, на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и автомобилей для участковой службы для медицинских организаций - более 350 млн рублей, на ежемесячную выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, борющимся с коронавирусом, – более 160 млн рублей.Также на расселение граждан из аварийного жилья из бюджета региона дополнительно выделен 1,1 млрд рублей. На завершение строительства многоквартирного дома, расположенного в квартале улиц Генкиной-Ижорская-Дунаева-Полтавская, в 2022 году предложено направить 257,4 млн рублей, а на строительство школы в ЖК "Новая Кузнечиха" – 270 млн рублей. Кроме того, на более чем 480 млн рублей будут увеличены ассигнования дорожного фонда и на 3 млрд рублей объем резервного фонда регионального правительства. Таким образом, основные параметры областного бюджета на 2022 год составят: - доходы – 229 млрд рублей (увеличены на 83 млн рублей); - расходы – около 257 млрд рублей (увеличены более чем на 5 млрд рублей); - дефицит – почти 28 млрд рублей (увеличен более чем на 5 млрд рублей). Сообщается, что увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2022 года, и в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга. Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+