Расходы бюджета Нижегородской области на 2022 год увеличены более чем на 5 млрд рублей Экономика

Здание правительства региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расходы бюджета Нижегородской области на 2022 год увеличены более чем на 5 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании регионального Заксобрания 31 марта.

Так, на лекарственное обеспечение региональных льготников из областного бюджета направлено 500 млн рублей, на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и автомобилей для участковой службы для медицинских организаций - более 350 млн рублей, на ежемесячную выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, борющимся с коронавирусом, – более 160 млн рублей.