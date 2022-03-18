Студенты-медики ННГУ смогут трудоустроиться в медучреждения после третьего года обучения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Студенты-медики ННГУ смогут трудоустроиться в медучреждения уже после третьего года обучения. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, студенты медицинских специальностей по завершении третьего года обучения смогут трудоустроиться в больницы и поликлиники региона в качестве специалистов среднего медперсонала.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что студенты очень помогли медицинским организациям в период пандемии во время высокой нагрузки.

По его словам, примерно 1300 выпускников медицинских колледжей ежегодно трудоустраивается в медорганизации Нижегородской области.

Как рассказала ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Елена Загайнова, к работе будут допущены студенты, обучающиеся по специальностям "Лечебное дело" и "Стоматология".

"Это открывает новые возможности нашим студентам-медикам: после сдачи специального экзамена они смогут работать медсестрами и медбратьями, дежурить в стационарах, получать медицинские навыки в реальной жизни, а больницы и поликлиники Нижегородской области, в свою очередь, получат дополнительные кадры", - сказала Елена Загайнова.

Ранее сообщалось, что центр карьеры ННГУ формирует траектории трудоустройства с учетом потребностей регионального бизнеса.