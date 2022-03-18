Фото:
Любительское рыболовство в Нижегородской области ограничено с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, с 1 апреля в Нижегородской области вводятся ограничения любительского рыболовства, а также полный запрет промышленного вылова рыбы. Данная мера ежегодно применяется в период нереста.
По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Романа Воробьева, с целью сохранения рыбных запасов в Нижегородской области замгубернатора Андрей Бетин утвердил Схему взаимодействия при проведении рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период.
Так, в 2022 году ограничения рыболовства действуют в следующие сроки:
— с 1 апреля по 10 июня — на р. Оке;
— с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением р. Оки);
— с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с притоками.
Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более двух.
Кромет того, до 20 мая включительно действует запре
Ранее в Нижегородской области запретили охоту на все виды животных.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+