Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2022 10:39  [33] Любительское рыболовство в Нижегородской области ограничено с 1 апреля
01 апреля 2022 10:26  [53] Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
01 апреля 2022 09:39  [97] Депутат гордумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в презентации книги о Парфене Черниковиче
01 апреля 2022 09:28  [110] Нижегородцы продолжают помогать приюту "Сострадание НН"
01 апреля 2022 09:25  [107] Олег Лавричев принял участие в заседании Совета директоров Приокского района
31 марта 2022 18:51  [331] Инициативы Нижегородской области в сферах образования и здравоохранения рассмотрят в Госдуме
31 марта 2022 18:32  [326] ГЖИ оштрафовала две кстовские домоуправляющие компании
31 марта 2022 18:20  [346] Семь команд из Нижегородской области вышли в полуфинал конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"
31 марта 2022 18:09  [311] Ольга Щетинина: "Мы уделяем особое внимание мерам социальной поддержки"
31 марта 2022 17:58  [677] Главврачом нижегородской больницы №5 назначен Николай Родин
Общество

Любительское рыболовство в Нижегородской области ограничено с 1 апреля

01 апреля 2022 10:39  [33] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Любительское рыболовство в Нижегородской области ограничено с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, с 1 апреля в Нижегородской области вводятся ограничения любительского рыболовства, а также полный запрет промышленного вылова рыбы. Данная мера ежегодно применяется в период нереста.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Романа Воробьева, с целью сохранения рыбных запасов в Нижегородской области замгубернатора Андрей Бетин утвердил Схему взаимодействия при проведении рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период.

Так, в 2022 году ограничения рыболовства действуют в следующие сроки:

— с 1 апреля по 10 июня — на р. Оке;

— с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением р. Оки);

 — с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с притоками.

Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более двух. 

Кромет того, до 20 мая включительно действует запрет передвижения по воде на маломерных судах с использованием двигателей — на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая р. Ветлугу) и на р. Оке, а также до 31 мая — на Горьковском водохранилище с притоками и на р. Ветлуге.

Ранее в Нижегородской области запретили охоту на все виды животных.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рыболовство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph