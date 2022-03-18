Любительское рыболовство в Нижегородской области ограничено с 1 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Любительское рыболовство в Нижегородской области ограничено с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, с 1 апреля в Нижегородской области вводятся ограничения любительского рыболовства, а также полный запрет промышленного вылова рыбы. Данная мера ежегодно применяется в период нереста.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Романа Воробьева, с целью сохранения рыбных запасов в Нижегородской области замгубернатора Андрей Бетин утвердил Схему взаимодействия при проведении рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период.

Так, в 2022 году ограничения рыболовства действуют в следующие сроки:

— с 1 апреля по 10 июня — на р. Оке;

— с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением р. Оки);

— с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с притоками.

Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более двух.

Кромет того, до 20 мая включительно действует запре т передвижения по воде на маломерных судах с использованием двигателей — на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая р. Ветлугу) и на р. Оке, а также до 31 мая — на Горьковском водохранилище с притоками и на р. Ветлуге.

Ранее в Нижегородской области запретили охоту на все виды животных.