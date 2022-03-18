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Продовольственная ярмарка пройдет 2 и 3 апреля в Сормовском районе. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Согласно информации, фермеры и предприятия области представят на ярмарке картофель, овощи, хлеб, сыры, рыбу, соленья, мед, молочную и мясную продукцию.
Торговая площадка будет расположена на бульваре Юбилейном, в пешеходной зоне к домам №32 и №31Б. Ярмарка будет работать 2 и 3 апреля с 9:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что ассортимент продукции на ярмарках выходного дня будет расширен в Нижегородской области.
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