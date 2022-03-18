Продовольственная ярмарка пройдет 2 и 3 апреля в Сормовском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Продовольственная ярмарка пройдет 2 и 3 апреля в Сормовском районе. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, фермеры и предприятия области представят на ярмарке картофель, овощи, хлеб, сыры, рыбу, соленья, мед, молочную и мясную продукцию.

Торговая площадка будет расположена на бульваре Юбилейном, в пешеходной зоне к домам №32 и №31Б. Ярмарка будет работать 2 и 3 апреля с 9:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что ассортимент продукции на ярмарках выходного дня будет расширен в Нижегородской области.