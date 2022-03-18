Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2022 12:10  [35] Уже три случая присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области
01 апреля 2022 11:59  [46] Научные проекты Университета Лобачевского получили 17 грантов Российского научного фонда
01 апреля 2022 11:47  [60] Более 2 тысяч социальных контрактов заключено в Нижегородской области с начала года
01 апреля 2022 11:34  [117] Продовольственная ярмарка пройдет 2 и 3 апреля в Сормовском районе
01 апреля 2022 11:23  [100] Более 500 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области в 2021 году при помощи жителей
01 апреля 2022 11:16  [95] Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa за использование фотографию агентства для иллюстрации фейка
01 апреля 2022 11:10  [108] Инспекция труда в Нижегородской области объявила предостережение компании "Ситимобил"
01 апреля 2022 10:59  [105] Нижегородцы смогут предложить свои идеи по повышению пропускной способности улично-дорожной сети города
01 апреля 2022 10:39  [134] Любительское рыболовство в Нижегородской области ограничено с 1 апреля
01 апреля 2022 10:26  [169] Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Общество

Более 2 тысяч социальных контрактов заключено в Нижегородской области с начала года

01 апреля 2022 11:47  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2 тысяч социальных контрактов заключено в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщила министр социальной политики региона Наталья Исаева.

Согласно информации, по данным на 1 апреля в Нижегородской области заключено 2069 социальных контрактов с семьями, в которых проживают 4926 человек.

По словам Натальи Исаевой, на данный момент заключено 838 контрактов на трудоустройство, 964 – на поддержку индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также 267 – на преодоление трудной жизненной ситуации.

Сообщается, что в 2022 году продолжат действовать социальные контракты, заключенные в прошлом году, размер выплат по которым превышает 57 млн рублей. Всего же на социальные контракты в Нижегородской области в 2022 году из федерального и регионального бюджетов выделено 1,8 млрд рублей.

С начала года нижегородцы, заключившие соцконтракты, уже получили 306,6 млн рублей.

По данным министерства социальной политики, в Нижегородской области в начале 2022 года насчитывался 61 991 гражданин с доходами ниже прожиточного минимума. К 1 апреля, отчасти благодаря социальным контрактам, число таких граждан уменьшилось до 50 142.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году планируется заключить более 15 тысяч социальных контрактов с семьями.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Семья Социальные выплаты Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph