Более 2 тысяч социальных контрактов заключено в Нижегородской области с начала года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2 тысяч социальных контрактов заключено в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщила министр социальной политики региона Наталья Исаева.

Согласно информации, по данным на 1 апреля в Нижегородской области заключено 2069 социальных контрактов с семьями, в которых проживают 4926 человек.

По словам Натальи Исаевой, на данный момент заключено 838 контрактов на трудоустройство, 964 – на поддержку индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также 267 – на преодоление трудной жизненной ситуации.

Сообщается, что в 2022 году продолжат действовать социальные контракты, заключенные в прошлом году, размер выплат по которым превышает 57 млн рублей. Всего же на социальные контракты в Нижегородской области в 2022 году из федерального и регионального бюджетов выделено 1,8 млрд рублей.

С начала года нижегородцы, заключившие соцконтракты, уже получили 306,6 млн рублей.

По данным министерства социальной политики, в Нижегородской области в начале 2022 года насчитывался 61 991 гражданин с доходами ниже прожиточного минимума. К 1 апреля, отчасти благодаря социальным контрактам, число таких граждан уменьшилось до 50 142.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году планируется заключить более 15 тысяч социальных контрактов с семьями.