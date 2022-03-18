Около 3 тысяч человек в Нижегородской области будет призвано весной на военную службу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 3 тысяч человек в Нижегородской области будет призвано весной на военную службу. Об этом сообщили в военном комиссариате региона.

Согласно информации, 1 апреля в Нижегородской области начался весенний призыв на военную службу. В регионе планируется призвать около 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

Призывники будут направлены во все виды и рода войск ВС РФ. Первая отправка призванных на военную службу граждан планируется с 13 мая.

Сообщается, что более 200 нижегородцев будет призвано этой весной для службы в элитных воинских частях: около 10 человек – в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 90 человек будут проходить службу в Преображенском и Семеновском полках, около 100 – в воздушно-десантных и прочих войсках. Около 300 нижегородцев будут служить в войсках Национальной гвардии России, 10 юношей из Нижегородской области будут направлены в научные роты.

Завершится весенняя призывная кампания 15 июля 2022 года.

В период призыва граждан на военную службу в военном комиссариате Нижегородской области будет работать прямая телефонная линия: (831) 419-79-14; время работы в будние дни: 9.00-17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российских призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.