Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2022 13:23  [31] Менее 700 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Нижегородской области
31 марта 2022 13:15  [43] Посевные площади под сельхозкультурами будут увеличены в Нижегородской области в 2022 году
31 марта 2022 12:45  [97] Такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля
31 марта 2022 12:39  [82] Российских призывников не будут отправлять в горячие точки
31 марта 2022 12:33  [85] Предостережения магазинам одежды иностранных торговых марок направлены в Нижнем Новгороде
31 марта 2022 12:18  [107] Почти 36 тысяч кв. м цветников будут приведены в порядок в Нижнем Новгороде
31 марта 2022 11:39  [133] Курьерская служба DHL продолжает работу в Нижегородской области
31 марта 2022 11:18  [458] Куриные яйца с антибиотиками обнаружены в Нижегородской области
31 марта 2022 11:07  [151] Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила магазин Levi's о недопустимости нарушения трудового законодательства
31 марта 2022 10:59  [131] Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14,5% в Нижегородской области
Общество

Российских призывников не будут отправлять в горячие точки

31 марта 2022 12:39  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские солдаты-срочники, призванные на службу весной 2022 года, не будут направляться на участие в специальной военной операции на Украине.

Отдельно министр подчеркнул, что все военнослужащие, призванные весной прошлого года, после истечения годового срока службы будут уволены в запас и отправлены домой.

Также президент России Владимир Путин исключил участие солдат срочной службы в спецоперации на Украине. В ней участвуют только профессиональные военные, ранее подписавшие контракт с Минобороны.

Напомним, что призывная компания в России начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Сергей Шойгу рассказал, что в этом году в армию будет направлено 134 500 юношей, что меньше количества призывников в прошлом году.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский рассказал, что, как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. В связи с этим число призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, не превышает 5%.

Отмечается, что сначала призывники пройдут профессиональную подготовку в учебных центрах от 3 до 5 месяцев и только затем будут направлены в военные части.

Главная военная прокуратура уделит особое внимание вопросам законности призыва и соблюдения прав призывников при прохождении ими военной службы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph