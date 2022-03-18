Российских призывников не будут отправлять в горячие точки

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские солдаты-срочники, призванные на службу весной 2022 года, не будут направляться на участие в специальной военной операции на Украине.
Отдельно министр подчеркнул, что все военнослужащие, призванные весной прошлого года, после истечения годового срока службы будут уволены в запас и отправлены домой.
Также президент России Владимир Путин исключил участие солдат срочной службы в спецоперации на Украине. В ней участвуют только профессиональные военные, ранее подписавшие контракт с Минобороны.
Напомним, что призывная компания в России начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Сергей Шойгу рассказал, что в этом году в армию будет направлено 134 500 юношей, что меньше количества призывников в прошлом году.
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский рассказал, что, как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. В связи с этим число призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, не превышает 5%.
Отмечается, что сначала призывники пройдут профессиональную подготовку в учебных центрах от 3 до 5 месяцев и только затем будут направлены в военные части.
Главная военная прокуратура уделит особое внимание вопросам законности призыва и соблюдения прав призывников при прохождении ими военной службы.
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