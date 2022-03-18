Более 700 млн рублей выделено на организацию временных и общественных работ в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 700 млн рублей выделено на организацию временных и общественных работ в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, губернатор поручил разработать механизм организации временных и общественных работ в Нижегородской области, а также дополнительного обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся в режиме неполной занятости.

Сообщается, что на эти цели будет направлено 723 млн рублей, из которых 170 млн выделено на обучение рабочих. Всего обучить планируется почти 2900 человек. Переподготовка будет проходить на самих предприятиях либо в учебных заведениях Нижегородской области.

Также более 370 млн рублей будет выделено на организацию временных работ и еще 188 млн - на организацию общественных работ. Данное решение поможет предприятиям временно занять людей в период вынужденного простоя и получить на это дополнительные средства.

Ранее Глеб Никитин пообещал помочь оставшимся без работы нижегородцам.