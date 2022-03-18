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Жанна Никонова: "В НГЛУ подвели итоги заключительного этапа ВСОШ по иностранным языкам: 19 победителей, 96 призёров"

01 апреля 2022 13:59  [113] Общество
в Олимпиаде участвовали 245 школьников из 71 субъекта РФ

в Олимпиаде участвовали 245 школьников из 71 субъекта РФ

Фото: НГЛУ

Результаты проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сразу по трем иностранным языкам – испанскому, итальянскому и китайскому языкам - огласили 31 марта в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова.

Участники ВСОШ - 245 школьников 6-7 и 9-11 классов из 71 субъекта Российской Федерации - на протяжении недели выполняли письменные лексико-грамматические тесты, участвовали в конкурсе письменной речи, показывали владение навыком устной речи и свое произношение. Напомним, что Нижегородскую область на Олимпиаде представляли Софья Ожиганова (китайский язык), Ксения Салынская (итальянский язык) и Милена Шибалкина (испанский язык).

Итоги интеллектуальных состязаний огласили 31 марта, на торжественной церемонии закрытия ВСОШ по иностранным языкам. В начале мероприятия участников Олимпиады поздравила ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, профессор, доктор филологических наук Жанна Никонова.

"В этом зале сидят будущие студенты лучших вузов Российской Федерации. Это мечта самих ребят, их родителей и надежда их регионов. Ваша мечта сбылась, вершина уже достигнута, и многие университеты будут рады приветствовать вас в качестве студентов 1 сентября этого года. Нижегородский лингвистический тоже открывает свои двери для вас! Успехов, пусть эта вершина будет подножием других более знаменательных и ярких вершин", - сказала Жанна Никонова.

"Олимпиада дала вам бесценный опыт и укрепила целеустремлённость. Уверена, что каждого из вас ждет большое будущее. А мы всегда ждем вас на нашей Нижегородской земле – возвращайтесь нашими студентами, нашими гостями, участниками молодежных событий – мы всегда постараемся сделать вашу жизнь здесь яркой и успешной!", - отметила, в свою очередь, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Теплые слова напутствия, поздравления и пожелания победителям и призерам, участникам Олимпиады прозвучали от жюри, которое отметило высокий уровень организации заключительного этапа ВСОШ на площадке Лингвистического университета.

Ректор НГЛУ также озвучила итоги заключительного этапа ВСОШ по трем языкам: 8 победителей и 39 призеров по испанскому языку, 4 победителя и 22 призера по итальянскому и 7 человек стали победителями олимпиады по китайскому языку, а 35 – призерами.

Список победителей, призеров и участников можно посмотреть на официальном сайте Олимпиады.

Напомним, Олимпиада проходила на площадке университета с 28 марта. Её организаторами являются Министерство просвещения Российской Федерации совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова" (НГЛУ).

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