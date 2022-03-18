Нижегородские достопримечательности окрасятся в синий цвет 2 апреля

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Нижегородские достопримечательности окрасятся в синий цвет в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, в Нижнем Новгороде пройдет акция "Зажги синим". Нижегородская область примет участие в этой акции третий год подряд.
В ее рамках в субботу с 19:00 до 23:00 синяя подсветка включится на набережной Федоровского, башнях Нижегородского кремля, Канавинском мосту, Нижегородской телебашне, Шуховской башне и стадионе "Нижний Новгород". На здание фабрики "Маяк" и Нижегородскую ярмарку иллюминацию будет транслировать студия dreamlaser.
Ранее Нижний Новгород принял участие в акции "Час земли".
СПРАВКА:
Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года.
В этот день в крупных городах всех стран мира памятники архитектуры и другие культурные объекты подсвечиваются синим светом - в знак толерантного принятия людей с аутизмом.
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