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Общество

Нижегородские достопримечательности окрасятся в синий цвет 2 апреля

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские достопримечательности окрасятся в синий цвет в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, в Нижнем Новгороде пройдет акция "Зажги синим". Нижегородская область примет участие в этой акции третий год подряд.

В ее рамках в субботу с 19:00 до 23:00 синяя подсветка включится на набережной Федоровского, башнях Нижегородского кремля, Канавинском мосту, Нижегородской телебашне, Шуховской башне и стадионе "Нижний Новгород". На здание фабрики "Маяк" и Нижегородскую ярмарку иллюминацию будет транслировать студия dreamlaser.

Ранее Нижний Новгород принял участие в акции "Час земли".

СПРАВКА:

Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года.

В этот день в крупных городах всех стран мира памятники архитектуры и другие культурные объекты подсвечиваются синим светом - в знак толерантного принятия людей с аутизмом.

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