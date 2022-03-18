Нижегородский кремль примет участие в экологической акции "Час Земли” Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский кремль примет участие в экологической акции "Час Земли”. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на управление делами областного правительства.

Согласно информации, на территории Кремля с 20:30 до 21:30 26 марта будет отключена архитектурная художественная подсветка, подсветка стены, а также освещение Центральной площади.

Ранее сообщалось, что подсветку трех нижегородских мостов, а также объектов Нижне-Волжской набережной и ул.Рождественской отключат в "Час Земли".

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Час Земли — самая массовая глобальная акция в истории человечества — в ней участвуют 2 миллиарда людей по всему миру и более 180 стран. В России акция проходит с 2009 года, её организовывает Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.