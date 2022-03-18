Нижегородские рестораны McDonald's выплачивают сотрудникам 100 % среднего заработка Общество

Фото: сайт компании

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские рестораны McDonald's выплачивают сотрудникам 100 % среднего заработка. Об этом сообщили в Госинспекции труда Нижегородской области.

Согласно информации, компания ресторанов быстрого обслуживания McDonald's ответила на предостережение о текущем положении.

В компании заявили, что с 15 марта по 14 июня 2022 года работники были отправлены в вынужденный простой со оплатой 100% среднего заработка. Процедура сокращения сотрудников и ликвидация предприятия не проводится, а трудовые права работников не нарушаются.

Государственная инспекция труда продолжает держать ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов KFC продолжает работу в Нижегородской области.