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Срок оплаты аренды муниципальных рекламных щитов продлен в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, предприниматели, арендующие муниципальные рекламные щиты, могут заплатить за период с апреля по октябрь этого года позже, но внести платеж необходимо до 31 декабря.
Юрий Шалабаев подчеркнул, что отсрочка наступит автоматически, для ее получения не нужно никуда обращаться.
Ранее в Нижнем Новгороде был упрощен процесс установки летних веранд в кафе.
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