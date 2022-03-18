Срок оплаты аренды муниципальных рекламных щитов продлен в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Срок оплаты аренды муниципальных рекламных щитов продлен в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, предприниматели, арендующие муниципальные рекламные щиты, могут заплатить за период с апреля по октябрь этого года позже, но внести платеж необходимо до 31 декабря.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что отсрочка наступит автоматически, для ее получения не нужно никуда обращаться.

Ранее в Нижнем Новгороде был упрощен процесс установки летних веранд в кафе.