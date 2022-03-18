Процесс установки летних веранд в кафе упрощен в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Процесс установки летних веранд в кафе упрощен в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Согласно информации, глава города подписал подписал постановление о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в 2022 году.

Так, для установки летней веранды рядом с кафе больше не нужно собирать множество справок и разрешений.

По словам Юрия Шалабаева, если в прошлом году предприниматель уже устанавливал веранду, а ее проект с тех пор не изменился, то процесс подачи документов пройдет в упрощенном порядке.

Напомним, что с данной инициативой выступили предприниматели на встрече главы города с бизнесом.

Также ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будут увеличены гранты и субсидии предпринимателям.