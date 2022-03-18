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Общество

Представительство Союза добровольцев России откроется в Нижегородской области

01 апреля 2022 16:20  [66] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Представительство Союза добровольцев России откроется в Нижегородской области. Об этом в ходе рабочей встречи договорились глава региона Глеб Никитин и депутат Госдумы руководитель Союза добровольцев России Яна Лантратова.

Всего в Нижегородской области действует 557 волонтерских объединений и организаций и региональные отделения всероссийских общественных движений – "Волонтеры Победы","Волонтеры-медики", "Волонтеры культуры".

Глеб Никитин отметил, что у Союза добровольцев России есть актуальные проекты, например, поддержка семей военнослужащих, которые необходимо реализовать и в Нижегородской области.

Также в ходе встречи обсуждалась реализация проекта "Дети в Интернете",  в рамках которого проводятся практикумы и семинары, посвященные раннему выявлению проблем, возникающих у ребенка в сфере информационной безопасности, и их решению.

По словам Яны Лантратовой, в Нижегородской области ведется очень большая работа по этому направлению. Поэтому было принято решение о присоединении региона к пилотным регионам по реализации проекта "Дети в Интернете".

Ранее сообщалось, что инициативы Нижегородской области в сферах образования и здравоохранения рассмотрят в Госдуме.

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Теги:
Волонтеры Госдума
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