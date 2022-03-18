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Общество

Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в Нижегородской области

01 апреля 2022 16:32  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в Нижегородской области по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Согласно информации, по данным на 31 марта в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области выявлено 2,3 тыс. га земли под застройку, тогда как на 1 марта площадь таких участков составляла 1,3 тыс. га.

В настоящее время выявлено 278 участков земельных участков, из которых 146 общей площадью 1143,76 га предназначены для строительства частных домов, а 132 участка общей площадью 1171,59 га – для строительства многоквартирных домов.

26 участков общей площадью 453,3 га уже используются для строительства: один – для индивидуального жилья, 25 – для строительства многоквартирных домов.

Свободными для строительства остаются 252 участка общей площадью 1862 га, в том числе 107 участков общей площадью 776,2 га для возведения многоквартирных домов и 145 общей площадью 1085 га - для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что в соответствии с нацпроектом "Жильё и городская среда" к 2024 году в Нижегородской области необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тысяч га. 

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Теги:
Жилье Нацпроект Строительство
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