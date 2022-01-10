Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство в Нижегородской области к 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Росреестр по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина провёл анализ эффективности использования земельных участков для определения возможности их вовлечения в жилищное строительство.

Как уточнили в Управлении Росреестра по Нижегородской области, в соответствии с нацпроектом "Жильё и городская среда" к 2024 году необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тысяч га.

Напомним, что Росреестр создал сервис "Земля для стройки", благодаря которому можно удалённо получить точную и актуальную информацию о землях, предназначенных для строительства.

Как сообщает Оперштаб, созданный на базе Управления Росреестра по Нижегородской области, по состоянию на 1 февраля 2022 фонд земель, которые могут использоваться для жилищного строительства включает в себя 66 земельных участков общей площадью 1107,4 га. Из них 44 участка (527,13 га) предназначены для многоквартирной застройки и 22 участка (580,27 га) - под индивидуальное жилищное строительство.

"По всем земельным участкам нами совестно с Минимущества Нижегородской области разработаны Дорожные карты предоставления земельных участков в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда". Дорожная карта разрабатывается непосредственно для земельного участка и является единой для всех заявителей", - отметила руководитель Управления Наталья Корионова.

Напомним, что в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области земельных участков.

Ранее сообщалось, что ведомство планирует интегрировать все свои сервисы на портал Госуслуг к концу 2023 года.