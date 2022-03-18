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Общество

Каждое третье ДТП в Нижегородской области связано с наездом на пешеходов

01 апреля 2022 17:12  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Каждое третье ДТП в Нижегородской области связано с наездом на пешеходов. Об этом сообщили в областном Управлении ГИБДД.

Согласно информации, 180 ДТП (32% от общего количества), произошедших в Нижегородской области в 2022 году, связаны с наездом на пешеходов, что на 6,5% больше показателей 2021 года.

Из них 65 наездов произошло на пешеходных переходах, а вне их зафиксировано 155 ДТП. В ГИБДД отметили, что наиболее частыми причинами происшествий стали: переход проезжей части вне пешеходного перехода или в неустановленном для перехода месте, нахождение на проезжей части без цели ее перехода , неподчинение сигналам светофора, и ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара.

Всего в ДТП с пешеходами за три прошедших месяца погибло 13 человек, а пострадало 174.

Также сообщается, что половина наездов на пешеходов произошла в темное время суток. В связи с этим в ГИБДД напомнили о необходимости светоотражающих элементов на одежде. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск ДТП, а также риск гибели примерно на 70%.

Ранее ГИБДД озвучила причины большинства ДТП в Нижегородской области.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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