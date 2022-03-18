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Главы нижегородских районов обсудили изменения в маршрутной сети с ее разработчиками

01 апреля 2022 17:37  [53] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" провел встречу по рассмотрению новой маршрутной сети нижегородской агломерации с главами Приокского и Советского районов.

Глава Приокского района Михаил Шатилов отметил, что жителей района беспокоит сокращение маршрута Т-91, так как это единственный транспорт, следующий регулярно из Черепичного через поселок Стройгаз. В АО "Институт "Стройпроект" заверили, что практически полностью данный маршрут дублирует автобус №30, поэтому на качество обслуживания отмена Т-91 не повлияет.

Также по просьбе приокчан будет сохранен автобус №1 от пл. Минина и Пожарского до Щербинок. Кроме того, маршрут №15 будет продлен до "Окского берега", а автобус №85 пройдет через ул. 40 лет Октября.

Глава Советского района Сергей Колотов поинтересовался, заложено ли в разработку транспортной схемы планируемое увеличение населения района на 25 тысяч человек. 

Разработчики заявили, что это было предусмотрено. Более того, имеющиеся резервы позволят при необходимости направить в данный район новые маршруты общественного транспорта.

Также на встрече руководства ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" с главами Сормовского и Канавинского районов стало известно о сохранении автобусного маршрута №24 с работой по новой схеме, позволяющей организовать остановку у реабилитационного центра для детей "Дом". Кроме того, разработчик новой маршрутной сети АО "Институт «Стройпроект" рассмотрит возможность сохранения автобусного маршрута №95.

Ранее сообщалось, что новая маршрутная сеть нижегородской агломерации в ходе общественного обсуждения существенно изменяется.

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Теги:
Транспорт
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