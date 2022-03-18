ВЦИОМ: Около 80% населения России одобряет деятельность Владимира Путина Политика

Фото: с сайта президента

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Рейтинг личного одобрения президента России Владимира Путина с середины января 2022 года вырос на 14,8 процентных пунктов. Такие данные приводит ВЦИОМ на основании рейтингов доверия политикам и оценки работы президента и правительства населением.

В частности, показатель одобрения деятельности президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответил 81% респондентов.

Политологи объясняют рост тем, что фактор информационной атаки на Россию даёт обратный эффект: чем сильнее и чем более явно атакуют президента, тем сильнее поддержка.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% и 52,4% соответственно.

Кроме того, оценивая российских политиков, о своём личном доверии Михаилу Мишустину высказались 63,1%, Владимиру Жириновскому – 41,1%, Геннадию Зюганову – 27,5%, Сергею Миронову – 27,1% опрошенных, Алексею Нечаеву.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" по последним данным составил 41,0%, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 8,5%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" – 5,8% и "Новые люди" - 4,6%.

СПРАВКА:

Опрос проводился посредством телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ. В течение семи дней было опрошено 11 200 человек.