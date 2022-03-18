Автоколонна с гуманитарной помощью от Нижегородской епархии прибыла в ЛНР Общество

Фото: пресс-служба Нижегородской епархии

Автоколонна с гуманитарной помощью от Нижегородской епархии 1 прибыла в Луганскую народную республику 1 апреля.

В город Луганск нижегородские грузовики отправились в составе большой колонны машин МЧС с гуманитарной помощью.

По информации пресс-службы Нижегородской епархии, перед отправкой из Ростова-на-Дону участников поездки приветствовал начальник Донского спасательного центра МЧС России полковник Иван Пахомов. Он поблагодарил волонтеров за неравнодушие в этот трудный час.

Нижегородскую группу возглавляет руководитель отдела епархии по делам молодежи иерей Андрей Бандин, в ее составе также сотрудники просветительского центра "Логос".

В Луганске нижегородцы передали гуманитарный груз сотрудникам социального отдела Луганской епархии. Они распределят помощь среди нуждающихся. Часть гуманитарного груза получит православный приют для пожилых людей в городе Алчевске.

Потом группа нижегородцев прибыла в город Счастье, чтобы передать оконное стекло для Екатерининского храма, который был полуразрушен в результате артиллерийского обстрела 25 февраля. В тот день с церкви был сбит купол и разбиты все стекла. Купол храма уже восстановили.

Руководитель социального отдела Луганской епархии протоиерей Александр Беспалов поблагодарил за оказанную помощь. Он отметил, что для людей особенно важно ощущать себя не одинокими.

"С 2014 года было ощущение, что нас бросили, что мы никому не нужны. И сейчас, когда стали приезжать волонтеры, мы рады этому. Благодаря вам мы ощутили еще и молитвенную связь с землей преподобного Серафима Саровского", — сказал священнослужитель нижегородцам.

"В самом Луганске относительно спокойно, — сообщил иерей Андрей Бандин. — А в 3-5 километрах от него, ближе к линии огня, много полуразрушенных поселений. Когда мы переезжали из Луганска в Счастье, местами наблюдали по сторонам дороги ограждение. За ним, по словам сопровождавшего нас отца Александра, все заминировано. В городе Счастье еще две недели назад были минометные обстрелы: пострадали многие дома, погибли люди. Мужчин ни в Луганске, ни в Счастье нет. Гуманитарную помощь нам помогали разгружать женщины".

"Нашу помощь ждали, — сказал Александр Фролов. — Когда мы колонной ехали по городу, люди махали нам руками. А когда мы ехали обратно, на обочине увидели боевые машины с буквой Z. Увидев нас, из них выбежали солдаты и тоже начали нам махать. Потом водитель сказал, что это были наши нижегородские военные. Видимо, они по номерам узнали земляков. Конечно, общее ощущение от того, что мы там увидели — это человеческое горе. Этим людям нужна наша помощь".

Напомним, что 29 марта от Александро-Невского кафедрального собора Нижнего Новгорода на территорию Луганской народной республики отправилась автоколонна с гуманитарной помощью.

20 тонн продуктов, личных вещей, медикаментов, 400 квадратных метров оконного стекла были куплены на средства неравнодушных нижегородцев в размере 2 миллионов 137 тысяч 165 рублей 77 копеек.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с начала марта три воскресенья подряд во всех храмах Русской Православной Церкви проводился кружечный сбор средств на помощь вынужденным переселенцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса.

Нижегородцы на приходах Нижегородской епархии собрали для жителей Донбасса 4 миллиона 454 тысячи 777 рублей.