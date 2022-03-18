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Экономика

Правительство РФ выделило 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли

02 апреля 2022 16:39  [89] Экономика

Правительство РФ выделило 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли.

Средства будут направлены на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам для IT-компаний – для них ставка не должна превышать 3%.

Также ассигнования пойдут на увеличение максимального размера грантов, выданных на реализацию проектов в IT-сфере, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Еще одним направлением, на которое будут выделены средства, является льготная ипотека для сотрудников компаний – она будет снижена до 5% годовых. Перечисленные на эти цели средства помогут улучшить жилищные условия 10 тыс. граждан.

Напомним, что региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО создан в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что на реализацию национального проекта "Цифровая экономика" в Нижегородской области в 2021 году было направлено 371,4 млн рублей, из которых 356,5 млн рублей составили федеральные средства.

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Теги:
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