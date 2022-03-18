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Общество

Более чем на 10% снизилась смертность в Нижегородской области за последние две недели

03 апреля 2022 15:52  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более чем на 10% снизилась смертность в Нижегородской области за последние две недели. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, смертность в регионе продолжает снижаться.

"Если сравнивать первые три месяца этого года и прошлого, то в 2022-ом из жизни ушло на 5% меньше людей, чем в 2021-ом (почти на 800 человек). По стране это очень хорошая позиция - 72-74 место. Такая низкая смертность в стране среди крупных регионов с городами-миллионниками - только у нас и Башкирии", - написал губернатор.

Также Глеб Никитин добавил, что в последние две недели смертность снизилась на 13,3% по сравнению с показателями за две предыдущие недели.

Более того, Нижегородская область уже не входит в десятку субъектов РФ с самыми высокими показателями смертности.

"Если сравнивать с последними неделями марта 2020 года, то прирост смертности у нас составляет около 3,5% (средний уровень по стране - 11,6%). По данному показателю мы находимся на уровне Москвы, Питера, Московской области. Ковид становится все менее значимым фактором. Работаем и по другим направлениям. Напрямую на снижение смертности влияет модернизация системы здравоохранения, лекарственное обеспечение. В это вкладываем и продолжим вкладывать средства", - сказал глава региона в заключение.

Ранее сообщалось, что смертность от внешних причин в Нижегородской области снизилась на 3,6% за 2021 год.

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Теги:
Здравоохранение Смертность
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