Лыкова дамба и Гребешковский откос в Нижнем Новгороде будут благоустроены в 2022 году Общество

Лыкова дамба Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лыкова дамба и Гребешковский откос в Нижнем Новгороде будут благоустроены в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Согласно информации, на Лыковой дамбе совместно с Домом-музеем Н.А. Добролюбова будет организована зона экспозиций для проведения выставок под открытым небом. Также будет отремонтировано само пространство.

По словам Ильи Лагутина, на территории Гребешковского откоса долгое время не было ни инфраструктуры, ни зоны для прогулок и отдыха. В этом году место будет приведено в порядок.

"Уверен, новое пространство станет точкой притяжения как для жителей, так и туристов. Оно соединит Благовещенский монастырь, набережную Федоровского и сквер Интернационалистов. Тем самым будет сформирован транзитный туристический маршрут", - написал глава администрации Нижегородского района.

Также Илья Лагутин сообщил, что в актовом зал администрации Нижегородского района (Пискунова, 1, 3 этаж) пройдут общественные обсуждения проектов.

Лыкова Дамба – 4 апреля в 18:30.

Гребешковский откос – 8 апреля в 17:30.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.