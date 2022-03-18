Ледовая переправа на реке Сура между Нижегородской областью и Чувашией закрыта с 4 апреля

Фото:
Ледовая переправа на реке Сура между Нижегородской областью и Чувашской республикой закрыта с 4 апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, автомобильно-пешеходная ледовая переправа через Суру между городом Шумерля и селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области закрыта в связи с уменьшением толщины льда.
В настоящее время на переправе проводится демонтаж деревянного колейного настила.
Ранее сообщалось о временном демонтаже понтонной переправы между Павловом и Тумботином.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+