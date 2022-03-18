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Происшествия

Медсестра нижегородской больницы №24 сломала позвоночник на работе

04 апреля 2022 13:55  [121] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Медсестра нижегородской больницы №24 сломала позвоночник на работе. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Нижегородской области.

Согласно информации,  30 марта 61-летняя медсестра при неизвестных обстоятельствах получила тяжелую травму спины в виде перелома позвоночника.

В настоящее время инспекция труда устанавливает все обстоятельства случившегося в больнице Автозаводского района.

Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, второй получил ранения в результате обрушения вышки-туры на стройке в поселке Пешелань.

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Теги:
Госинспекция труда Травма
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