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Медсестра нижегородской больницы №24 сломала позвоночник на работе. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Нижегородской области.
Согласно информации, 30 марта 61-летняя медсестра при неизвестных обстоятельствах получила тяжелую травму спины в виде перелома позвоночника.
В настоящее время инспекция труда устанавливает все обстоятельства случившегося в больнице Автозаводского района.
Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, второй получил ранения в результате обрушения вышки-туры на стройке в поселке Пешелань.
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