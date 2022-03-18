Нижегородских школьников пригласили принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по экологии Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские школьники могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по окружающему миру и экологии для 1-6 классов. Она будет проходить на платформе Учи.ру с 5 по 25 апреля 2022 года.

Как рассказали организаторы, олимпиада проводится в соответствии с целями нацпроекта "Экология" при поддержке Минприроды и Минпросвещения РФ.

Согласно информации, олимпиада способствует развитию экологического мышления у школьников. Ключевые темы - профилактика лесных пожаров и сохранение краснокнижных животных. Так, при выполнении заданий дети познакомятся с основными правилами безопасного поведения в лесу и узнают, как грамотно потушить разведённый на природе огонь.

Также в олимпиаде будут задачи по экологическим вопросам: каждое задание содержит интересные сведения об окружающем мире, а некоторые моделируют жизненные ситуации.

Проведение олимпиады приурочено ко Дню экологических знаний, который во всем мире отмечают 15 апреля.

Напомним, что Всероссийская экоолимпиада в этом году пройдёт во второй раз. В прошлом году в ней приняли участие более 840 тысяч школьников по всей стране.

Ранее сообщалось, что Минэкологии и горадминистрация займутся экопросвещением в школах Нижнего Новгорода. Так, мероприятия экологической направленности будут проводиться в 16 нижегородских школах.