Общегородской субботник пройдет 16 апреля в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общегородской субботник пройдет 16 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в администрации Ленинского района уже начали формировать список локаций, на которых пройдет субботник.

По словам главы администрации района Александра Кулагина, в перечень точно войдут парк "Дубки" и сквер "Станкозавода". К концу недели полный список будет опубликован в соцсетях администрации.

Также в Ленинском районе раньше срока начались работы в рамках месячника по благоустройству, который пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая.

Так, с середины марта от грязи уже были очищены 47 км прибордюрной полосы, 60 дождеприёмных колодцев, 40 тыс. кв метров дорожных ограждений и убран мусор с озеленённых территорий на площади 1 млн кв м.

Как рассказал Александр Кулагин, в рамках месячника будет вывезено 6 несанкционированных свалок, проведен ремонт повреждённых участков дорог и тротуаров площадью около 700 кв метров, спил аварийных деревьев, а также ремонт 15 детских площадок.

Ранее сообщалось, что общегородской субботник также пройдет 16 апреля в Дзержинске.