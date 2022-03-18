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Общество

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в Нижегородской области стартует 15 апреля

04 апреля 2022 16:37  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в Нижегородской области стартует 15 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.

В частности, голосование по выбору объектов, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", пройдёт с 15 апреля по 30 мая.

В Нижегородской области в этом году в голосовании будут участвовать жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Дзержинска, Выксы, Кулебак, Сарова, Шахуньи, Навашинского и Семеновского городского округов, а также муниципальных районов – Балахнинского, Богородского, Городецкого, Кстовского, Лысковского, Павловского, Починковского, Уренского.

Как сообщили в Ресурсном центре развития волонтерского движения Нижегородской области, 429 добровольцев будут помогать жителям зарегистрироваться в системе рейтингового голосования, покажут территории, за которые можно проголосовать, а также помогут решить технические вопросы голосования.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.

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Теги:
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