Нижегородец Илья Ковальчук занял третье место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский спортсмен Илья Ковальчук занял третье место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, во всероссийских соревнованиях "Самарочка", прошедших в Самаре, приняли участие почти 100 спортсменов из 19 регионов.

Так, воспитанник спортивной школы "Северная звезда" - тезка знаменитого хоккеиста Илья Ковальчук стал бронзовым призером турнира. Тренером юного спортсмена является Сергей Мохнатов.

Ранее нижегородец Роман Комаров выиграл Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.