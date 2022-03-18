Нижегородец Илья Ковальчук занял третье место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

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Нижегородский спортсмен Илья Ковальчук занял третье место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, во всероссийских соревнованиях "Самарочка", прошедших в Самаре, приняли участие почти 100 спортсменов из 19 регионов.
Так, воспитанник спортивной школы "Северная звезда" - тезка знаменитого хоккеиста Илья Ковальчук стал бронзовым призером турнира. Тренером юного спортсмена является Сергей Мохнатов.
Ранее нижегородец Роман Комаров выиграл Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
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