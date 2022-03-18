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Сайт Областного кадрового агентства "ОКА" запустили в Нижегородской области

04 апреля 2022 17:35  [67] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сайт Областного кадрового агентства "ОКА" запустили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, на сайте после регистрации работодатели, нуждающиеся в сотрудниках, получат доступ к базе квалифицированных специалистов. 

Также свои резюме, которые будут рассмотрены нижегородскими предприятиями и организациями, могут оставить и соискатели работы. 

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Бетина, с помощью агентства "ОКА" область сможет не только перераспределять квалифицированных нижегородцев на новые места работы, но и привлекать талантливых соискателей из других регионов.

Все вопросы, связанные с работой агентства, можно задать по телефонам горячей линии: 8 (987) 087-00-87; 8 (987) 555-00-52 или по адресу: info@okakupnokreml.ru.

Напомним, что Областное кадровое агентство создано на базе Корпоративного университета Правительства региона (КУПНО). Агенство проводит работу по мониторингу ситуации на рынке труда, оперативному обмен информацией между государством и работодателями, а также быстрому перераспределению квалифицированных кадров внутри региона.

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Теги:
576334 Работа Трудоустройство
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