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Сайт Областного кадрового агентства "ОКА" запустили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, на сайте после регистрации работодатели, нуждающиеся в сотрудниках, получат доступ к базе квалифицированных специалистов.
Также свои резюме, которые будут рассмотрены нижегородскими предприятиями и организациями, могут оставить и соискатели работы.
По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Бетина, с помощью агентства "ОКА" область сможет не только перераспределять квалифицированных нижегородцев на новые места работы, но и привлекать талантливых соискателей из других регионов.
Все вопросы, связанные с работой агентства, можно задать по телефонам горячей линии: 8 (987) 087-00-87; 8 (987) 555-00-52 или по адресу: info@okakupnokreml.ru.
Напомним, что Областное кадровое агентство создано на базе Корпоративного университета Правительства региона (КУПНО). Агенство проводит работу по мониторингу ситуации на рынке труда, оперативному обмен информацией между государством и работодателями, а также быстрому перераспределению квалифицированных кадров внутри региона.
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