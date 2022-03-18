Сайт Областного кадрового агентства "ОКА" запустили в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сайт Областного кадрового агентства "ОКА" запустили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, на сайте после регистрации работодатели, нуждающиеся в сотрудниках, получат доступ к базе квалифицированных специалистов.

Также свои резюме, которые будут рассмотрены нижегородскими предприятиями и организациями, могут оставить и соискатели работы.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Бетина, с помощью агентства "ОКА" область сможет не только перераспределять квалифицированных нижегородцев на новые места работы, но и привлекать талантливых соискателей из других регионов.

Все вопросы, связанные с работой агентства, можно задать по телефонам горячей линии: 8 (987) 087-00-87; 8 (987) 555-00-52 или по адресу: info@okakupnokreml.ru .

Напомним, что Областное кадровое агентство создано на базе Корпоративного университета Правительства региона (КУПНО). Агенство проводит работу по мониторингу ситуации на рынке труда, оперативному обмен информацией между государством и работодателями, а также быстрому перераспределению квалифицированных кадров внутри региона.