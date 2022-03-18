Почаинский овраг
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Террасный парк и подземный пешеходный переход появятся в Почаинском овраге. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, разработкой проекта пешеходного перехода в Почаинском овраге займется АО "Нижегородметпроект". Стоимость работ оценивается в 3,6 млн рублей.
Контракт на разработку архитектурных решений террасного парка ННГАСУ заключил с индивидуальным предпринимателем Станиславом Горшуновым. Стоимость этих работ составит 4,5 млн рублей
Ранее специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета приступили к подготовке проекта террасного парка в Почаинском овраге — от ул. Малой Покровской до Скобы. Получить заключение государственной экспертизы на проект планируется до 30 ноября 2022 года.
Напомним, что террасный парк в Почаинском овраге создадут за счёт средств инфраструктурного кредита.
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