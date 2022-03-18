Террасный парк и подземный пешеходный переход появятся в Почаинском овраге Общество

Почаинский овраг Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Террасный парк и подземный пешеходный переход появятся в Почаинском овраге. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, разработкой проекта пешеходного перехода в Почаинском овраге займется АО "Нижегородметпроект". Стоимость работ оценивается в 3,6 млн рублей.

Контракт на разработку архитектурных решений террасного парка ННГАСУ заключил с индивидуальным предпринимателем Станиславом Горшуновым. Стоимость этих работ составит 4,5 млн рублей

Ранее специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета приступили к подготовке проекта террасного парка в Почаинском овраге — от ул. Малой Покровской до Скобы. Получить заключение государственной экспертизы на проект планируется до 30 ноября 2022 года.

Напомним, что террасный парк в Почаинском овраге создадут за счёт средств инфраструктурного кредита.