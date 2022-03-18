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Светодинамическое оформление Нижнего Новгорода к 9 мая и дню России оценено в 2,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, в городе к празднованию Дня России и 77-летия победы в ВОВ будут установлены светодиодные ленты белого и красного цвета и электронные баннеры.
Стоимость работ составит 2,2 млн рублей. Подрядчик будет выбран 12 апреля.
Ранее сообщалось, что оформление Нижнего Новгорода к 9 мая и Дню России оценено почти в 9 млн рублей.
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