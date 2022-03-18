Демонтаж наплавного моста через Оку в Павловском районе запланирован на 5 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Демонтаж наплавного моста через Оку в Павловском районе запланирован на 5 апреля. Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Согласно информации, в связи с ростом уровня воды на правобережной стороне значительно разрушился ледяной покров. Это приводит к подвижке льда в акватории, резкому повышению уровня воды и отрыву льда от береговой кромки.

"При такой ситуации критически увеличивается нагрузка на понтонный мост. Все это нарушает безопасную эксплуатацию понтонного моста, угрожает жизни водителей и пассажиров автомашин, а также пешеходам", - отметили в организации.

Поэтому и было принято решение произвести демонтаж моста через реку Оку на автомобильной дороге Павлово - Тумботино - Гороховец в Павловском районе.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.