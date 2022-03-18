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Демонтаж наплавного моста через Оку в Павловском районе запланирован на 5 апреля. Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".
Согласно информации, в связи с ростом уровня воды на правобережной стороне значительно разрушился ледяной покров. Это приводит к подвижке льда в акватории, резкому повышению уровня воды и отрыву льда от береговой кромки.
"При такой ситуации критически увеличивается нагрузка на понтонный мост. Все это нарушает безопасную эксплуатацию понтонного моста, угрожает жизни водителей и пассажиров автомашин, а также пешеходам", - отметили в организации.
Поэтому и было принято решение произвести демонтаж моста через реку Оку на автомобильной дороге Павлово - Тумботино - Гороховец в Павловском районе.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.
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