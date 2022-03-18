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Проект дублера пр. Ленина в Нижнем Новгороде будет подготовлен к марту 2023 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно документу, МКУ "ГУММиД" должно разработать проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Баумана и ул. Героя Попова на участке от Молитовского до Мызинского моста в Ленинском районе до 25 марта 2023 года.
Ранее сообщалось, что строительство дублера пр. Ленина в Нижнем Новгороде оценивается в 8,4 млрд рублей.
Напомним, что дублер пр. Ленина может быть построен до 2030 года.
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