Проект дублера пр. Ленина в Нижнем Новгороде будет подготовлен к марту 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект дублера пр. Ленина в Нижнем Новгороде будет подготовлен к марту 2023 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно документу, МКУ "ГУММиД" должно разработать проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Баумана и ул. Героя Попова на участке от Молитовского до Мызинского моста в Ленинском районе до 25 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что строительство дублера пр. Ленина в Нижнем Новгороде оценивается в 8,4 млрд рублей.

Напомним, что дублер пр. Ленина может быть построен до 2030 года.