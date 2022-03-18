Хулиганов, уничтоживших часовню в Балахнинском районе, отправили под домашний арест Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Суд удовлетворил ходатайство следователя Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области об избрании двум юным местным жителям меры пресечения в виде домашнего ареста за уничтожение часовни и купели. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 30 марта в полицию поступило сообщение от жителя посёлка Большое Козино о том, что неизвестные сожгли местную часовню и повредили купель.

По горячим следам полицейские задержали двух местных жителей 18 и 19 лет. По версии следствия, вечером 29 марта нетрезвые фигуранты зашли в помещение часовни, расположенной вблизи улицы Песочной, где подожгли пол и бросили в огонь висевшие на стенах иконы. Затем они разгромили расположенную рядом купель. В результате пожара часовня полностью сгорела.

На допросе подозреваемые рассказали, что совершили поджог необдуманно, в состоянии алкогольного опьянения. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном.

На молодых людей завели уголовное дело по ч. 3 ст. 148 УК РФ (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путём поджога).

Расследование продолжается, добавили в СУ СК.