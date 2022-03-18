Месячник по благоустройству начался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Месячник по благоустройству начался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, что месячник пройдет с 5 апреля по 15 мая.

Так, в Сормовском районе начались работы по очистке прибордюрных полос на Юбилейном бульваре, улицах Стрелковой и Планировочной. Проходит уборка мусора в скверах им. Иконникова, им. Рязанова, "Сосны", 70 лет Октября, на бульваре Юбилейном, на площади Славы, на ул. Коминтерна, на ул. Мочалова и других.

В Приокском районе месячник начался с обрезки сухих веток. Подрядчики в районе Анкудиновского шоссе, на улицах 40 лет Октября и Горной спиливают засохшие ветки, а после утилизируют с помощью дробилки. Также убираются прибордюрные полосы на проспекте Гагарина, Мызинском мосту и на улице Ларина.

Глава Московского район Владимир Кропотин рассказал, что на подведомственной ему территории проходит ворошение снега, очистка прибордюрной полосы и мойка остановочных павильонов. На сегодняшний день в районе уже очищено 23 тыс. метров прибордюрной полосы и отмыто 3,8 тыс. метров барьерного ограждения, очищено от мусора 11 тыс. кв. м газонов, установлено 8 урн и произведен карточный ремонт на улицах Мечникова, Орджоникидзе, на Московском шоссе на площади 62 кв. м.

В Автозаводском и Канавинском районах также проводятся работы по очистке прибордюрных полос, сбору мусора и мытью дорог.

В рамках месячника в Нижегородском районе будет произведен ямочный ремонт дорожного покрытия на участке около ТЦ "Лагуна" на Казанском шоссе и на дороге от улицы композитора Касьянова к радиорынку.

В Советском районе будет проводиться комплексная работа по направлениям: озеленение, дорожное хозяйство, благоустройство территорий общего пользования, благоустройство придомовых территорий, благоустройство мемориалов и памятных мест, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры.

В администрации Нижнего Новгорода рассказали, что нижегородцы, которые хотят принять участие в субботниках, могут обратиться в райадминистрации, где им помогут с инвентарем и организацией работ. По уборке на придомовых территориях необходимо обращаться в управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие жилые дома.

Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.