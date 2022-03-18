Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2022 14:58  [31] Месячник по благоустройству начался в Нижнем Новгороде
05 апреля 2022 14:31  [81] Артем Мещеряков: "Нижегородцы - мечтатели и по сути Кулибины, у которых есть суперцель"
05 апреля 2022 14:11  [89] Кожевенное предприятие Богородского района не выполняет требования Росприроднадзора
05 апреля 2022 13:44  [114] Вынужденные переселенцы из Донбасса смогут жить в арендованных квартирах в Нижегородской области
05 апреля 2022 12:55  [217] Проект дублера пр. Ленина в Нижнем Новгороде будет подготовлен к марту 2023 года
05 апреля 2022 12:38  [136] Нижегородских уличных художников пригласили к участию в фестивале "ФормART" с многотысячным призовым фондом
05 апреля 2022 12:32  [144] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 5 апреля COVID-19
05 апреля 2022 12:15  [286] Новый жилой дом для ученых открылся в Нижнем Новгороде
05 апреля 2022 12:00  [191] YouTube игнорирует требования РКН по удалению экстремистских материалов
05 апреля 2022 11:43  [136] Всего в 1,2% нижегородских детсадов и школ частично введён карантин по ОРВИ
Общество

Месячник по благоустройству начался в Нижнем Новгороде

05 апреля 2022 14:58  [31] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Месячник по благоустройству начался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, что месячник пройдет с 5 апреля по 15 мая.

Так, в Сормовском районе начались работы по очистке прибордюрных полос на Юбилейном бульваре, улицах Стрелковой и Планировочной. Проходит уборка мусора в скверах им. Иконникова, им. Рязанова, "Сосны", 70 лет Октября, на бульваре Юбилейном, на площади Славы, на ул. Коминтерна, на ул. Мочалова и других.

В Приокском районе месячник начался с обрезки сухих веток. Подрядчики в районе Анкудиновского шоссе, на улицах 40 лет Октября и Горной спиливают засохшие ветки, а после утилизируют с помощью дробилки. Также убираются прибордюрные полосы на проспекте Гагарина, Мызинском мосту и на улице Ларина.

Глава Московского район Владимир Кропотин рассказал, что на подведомственной ему территории проходит ворошение снега, очистка прибордюрной полосы и мойка остановочных павильонов. На сегодняшний день в районе уже очищено 23 тыс. метров прибордюрной полосы и отмыто 3,8 тыс. метров барьерного ограждения, очищено от мусора 11 тыс. кв. м газонов, установлено 8 урн и произведен карточный ремонт на улицах Мечникова, Орджоникидзе, на Московском шоссе на площади 62 кв. м.

В Автозаводском и Канавинском районах также проводятся работы по очистке прибордюрных полос, сбору мусора и мытью дорог.

В рамках месячника в Нижегородском районе будет произведен ямочный ремонт дорожного покрытия на участке около ТЦ "Лагуна" на Казанском шоссе и на дороге от улицы композитора Касьянова к радиорынку.

В Советском районе будет проводиться  комплексная работа по направлениям: озеленение, дорожное хозяйство, благоустройство территорий общего пользования, благоустройство придомовых территорий, благоустройство мемориалов и памятных мест, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры.

В администрации Нижнего Новгорода рассказали, что нижегородцы, которые хотят принять участие в субботниках, могут обратиться в райадминистрации, где им помогут с инвентарем и организацией работ. По уборке на придомовых территориях необходимо обращаться в управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие жилые дома.

Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph