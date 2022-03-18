Расписание электричек изменится на Арзамасском и Уренском направлениях с 13 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания сообщила об изменении расписания движения поездов на Арзамасском и Уренском направлениях. Согласно информации, изменения вызваны техническими причинами и вступят в силу с 13 апреля.

Так, на Арзамасском направлении расписание скорректировано до 4 мая.

В частности, поезд № 6831 "Сергач – Арзамас 2" с 13 апреля по 3 мая включительно будет отправляться в 5:25 и прибывать на конечную станцию в 7:20.

Поезд № 7632 "Сергач – Пильна" 18, 25 апреля и 4 мая будет отправляться в 4:08 и прибывать на конечную станцию в 4:44.

Поезд № 6831 "Пильна – Арзамас 2" в эти же числа - 18, 25 апреля и 4 мая - будет отправляться в 4:56 и прибывать на конечную станцию в 7:20.

Поезд № 6832 "Арзамас 2 – Сергач" будет ходить по изменённому расписанию 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 апреля, а также 3 и 4 мая. Отправление в эти даты запланировано в 18:00, прибытие на конечную станцию - в 20:00.

Поезд № 6832 "Арзамас 2 – Пильна" 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля и 1,2 мая будет отправляться в 18:00 и прибывать на конечную станцию в 20:32.

Кроме того, на Уренском направлении ежедневно, начиная с 13 апреля, поезд № 6504 "Н.Новгород – Урень" будет отправляться в 7:19 и прибывать на конечную станцию в 10:10.

Поезд № 6904 "Урень – Шахунья" будет отправляться в 10:12 и прибывать на конечную станцию в 10:57.

В ВВПК рекомендовали при планировании поездки на электричке сверять актуальное расписание на официальном сайте.

Напомним, летние электрички в Нижегородской области начнут работать на "садовых направлениях" с 9 апреля.